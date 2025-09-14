Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Liga, Betis Siviglia e Celta Vigo fermate sul pareggio. Festa Osasuna  

I gol che valgono un punto arrivano nel finale: a segno Iglesias su rigore e Fornals
Liga, Betis Siviglia e Celta Vigo fermate sul pareggio. Festa Osasuna
2 min
Nella quarta giornata della Liga finisce 1-1 il match tra Celta Vigo e Girona. Ospiti in vantaggio subito con Vanat. Il pareggio del Celta arriva in pieno recupero (92') grazie a un calcio di rigore realizzato da Iglesias. Pareggio per 2-2 tra Levante e Betis. I padroni di casa vanno avanti al 2' con Romero e raddoppiano al 10' con Etta Eyong. Nel secondo minuto di recupero del primo tempo Cucho Hernandez accorcia le distanze. Il gol del definitivo 2-2 è realizzato da Fornals all'81'. Sia Celta Vigo che Betis Siviglia sono a metà classifica, mentre Girona e Lavante occupano l'ultima posizione con un solo punto messo da parte. 

Celta Vigo-Girona 1-1: cronaca e tabellino  

Levante-Betis Siviglia 2-2: cronaca e tabellino 

Liga, l’Osasuna spinge 

In serata successo per 2-0 dell’Osasuna contro il Rayo Vallecano. Decisivi i gol messi a segno da Garcia e Benito. Con questa vittoria la formazione allenata da Lisci si porta a 6 punti in classifica, mentre la compagine guidata da Perez resta ferma a quota 4.

Osasuna-Rayo Vellecano 2-0: cronaca e tabellino 

