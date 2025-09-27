Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Atletico-Real Madrid in tv? Dazn o Sky, orario

In Liga, è il giorno del derby della capitale tra il Cholo Simeone e Xabi Alonso: le probabili scelte dei due allenatori
Dove vedere Atletico-Real Madrid in tv? Dazn o Sky, orario

È il giorno del derby di Madrid al "Metropolitano", dove l'Atletico del Cholo Simeone ospita il Real di Xabi Alonso in occasione della settima giornata della Liga spagnola. Blancos in vetta alla classifica a punteggio pieno, mentre i colchoneros sono costretti a rincorrere a nove lunghezze di distanza.

Atletico-Real Madrid, l'orario

Il derby di Madrid andrà in scena oggi, sabato 27 settembre, alle ore 16:15 al "Riyadh Air Metropolitano".

Dove vedere Atletico-Real Madrid in diretta tv

Il confronto tra Atletico e Real Madrid sarà trasmesso in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su una moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atletico-Real Madrid, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile, tramite un semplice login. Il derby di Madrid sarà raccontato anche da Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Simeone e Xabi Alonso

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; G. Simeone, Koke, Barrios, N. Gonzalez; Griezmann, J. Alvarez. Allenatore: Simeone.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Valverde; Mastantuono, Mbappé, Vinicius. Allenatore: Xabi Alonso.

 

 

