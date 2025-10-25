Dove vedere in chiaro il Clasico Real Madrid-Barcellona: c'è l'accordo con Dazn. Orario e probabili formazioni
Cresce l'attesa per il prestigioso confronto tra Real Madrid e Barcellona, protagoniste del Clasico che vale la decima giornata della Liga EA Sports. Una partita che sarà visibile a tutti grazie all'accordo tra DAZN e Mediaset, con Kylian Mbappé e Lamine Yamal pronti a sfidarsi a suon di giocate e gol.
Real Madrid-Barcellona, l'orario
Real Madrid-Barcellona andrà in scena domenica 26 ottobre alle ore 16:15, nella splendida cornice dello stadio "Santiago Bernabeu" di Madrid.
Dove vedere Real Madrid-Barcellona in diretta tv
Grazie al nuovo accordo di sublicenza tra DAZN e Mediaset, il Clasico sarà trasmesso in diretta tv sulla piattaforma di DAZN e in co-esclusiva in chiaro su Italia Uno. Sui canali Mediaset, pre partita dalle 15:45.
Real Madrid-Barcellona, dove vedere il Clasico in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e gratis su sportmediaset.it. Un Clasico a portata di tutti, con la piattaforma Mediaset che renderà fruibile gratuitamente l'evento, inserito nel lotto delle sei partite della Liga EA Sports che verranno trasmesse in diretta tv in chiaro, in co-esclusiva con DAZN. Potrete seguire Real Madrid-Barcellona in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Xabi Alonso e Flick
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, A. Carreras; Tchouameni, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.
BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsi, Baldé; De Jong, Pedri; L. Yamal, Fermin L., F. Torres; Rashford. Allenatore: Flick.
