Dove vedere in chiaro il Clasico Real Madrid-Barcellona: c'è l'accordo con Dazn. Orario e probabili formazioni

Mbappé contro Yamal, si avvicina il big match della decima giornata della Liga spagnola: le ultimissime sulle scelte di formazione di Flick e Xabi Alonso
Real Madrid Barcelona Liga

Cresce l'attesa per il prestigioso confronto tra Real Madrid e Barcellona, protagoniste del Clasico che vale la decima giornata della Liga EA Sports. Una partita che sarà visibile a tutti grazie all'accordo tra DAZN e Mediaset, con Kylian Mbappé e Lamine Yamal pronti a sfidarsi a suon di giocate e gol.

Real Madrid-Barcellona, l'orario

Real Madrid-Barcellona andrà in scena domenica 26 ottobre alle ore 16:15, nella splendida cornice dello stadio "Santiago Bernabeu" di Madrid.

Dove vedere Real Madrid-Barcellona in diretta tv

Grazie al nuovo accordo di sublicenza tra DAZN e Mediaset, il Clasico sarà trasmesso in diretta tv sulla piattaforma di DAZN e in co-esclusiva in chiaro su Italia Uno. Sui canali Mediaset, pre partita dalle 15:45.

Real Madrid-Barcellona, dove vedere il Clasico in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e gratis su sportmediaset.it. Un Clasico a portata di tutti, con la piattaforma Mediaset che renderà fruibile gratuitamente l'evento, inserito nel lotto delle sei partite della Liga EA Sports che verranno trasmesse in diretta tv in chiaro, in co-esclusiva con DAZN. Potrete seguire Real Madrid-Barcellona in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Xabi Alonso e Flick

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, A. Carreras; Tchouameni, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsi, Baldé; De Jong, Pedri; L. Yamal, Fermin L., F. Torres; Rashford. Allenatore: Flick.

 

 

