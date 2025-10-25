Dove vedere in chiaro il Clasico Real Madrid-Barcellona: c'è l'accordo con Dazn. Orario e probabili formazioni

Cresce l'attesa per il prestigioso confronto tra Real Madrid e Barcellona, protagoniste del Clasico che vale la decima giornata della Liga EA Sports. Una partita che sarà visibile a tutti grazie all'accordo tra DAZN e Mediaset, con Kylian Mbappé e Lamine Yamal pronti a sfidarsi a suon di giocate e gol.