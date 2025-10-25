Blitz Villarreal a Valencia. Cade l'Athletic Bilbao contro il Getafe

Borja Mayoral decisivo al San Mamés

Giornata che si era aperta con il pareggio spettacolare per 3-3 tra Girona e Oviedo. È successo di tutto al Municipal de Montilivi: gli ospiti sono avanti di due gol al 57' della partita grazie a Vinas e Rondon. Il Girona si sveglia al 64' grazie al rigore trasformato da Stuani. Il gol del 2-2 lo firma Ounahi. Stuani al 90' si ripresenta sul dischetto per quella che poteva essere un'impresa: segna il rigore, ma in pienao recupero arriva il pareggio di Carmo. Al Getafe basta un gol dell'ex Roma Borja Mayoral nel finale per battere l'Athletich Bilbao al San Mamés. Chiude il quadro il successo dell'Espanyol contro l'Elche, decisivo il gol di Romero.