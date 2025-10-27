Corriere dello Sport.it
lunedì 27 ottobre 2025
Liga, l'Atletico vince in trasferta contro il Betis e torna in zona Champions

La squadra biancorossa conquista un prezioso successo per 2-0: decidono le reti di Guliano Simeone e Baena
SIVIGLIA (Spagna) - Dopo una partenza incerta, l’Atletico Madrid allenato da Diego Pablo Simeone conquista la quarta vittoria delle ultime cinque partite e sale al quarto posto in classifica tornando in piena lotta per la Champions League. Nel posticipo della decima giornata della Liga i Colchoneros vincono in trasferta per 2-0 contro il Betis. Dopo tre minuti gli ospiti sbloccano il risultato con la rete di Giuliano Simeone, nel recupero del primo tempo Baena firma il raddoppio. L’Atletico Madrid rialza la testa, ma il margine dalla capolista Real Madrid resta di otto punti.

