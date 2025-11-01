Liga, l'Atletico Madrid cala il tris: Siviglia ko. Il Villarreal travolge il Rayo
MADRID (SPAGNA) - Terza vittoria consecutiva per l'Atletico Madrid che, dopo un primo tempo in ombra, travolge il Siviglia nella ripresa. Al 'Civitas Metropolitano', nel match valido per l'undicesima giornata della massima serie spagnola, i 'Colchoneros' soffrono nel primo tempo poi trovano, nella ripresa, la chiave per sbloccare la contesa: ci pensa Alvarez, su calcio di rigore, a portare in vantaggio i biancorossi firmando il suo settimo gol stagionale in campionato. L'Atletico preme sull'acceleratore e, tra il 77' e il 90', mette le mani sulla partita e i tre punti con i gol di Almada e Griezmann. Un successo importante per i ragazzi di Simeone che agganciano al terzo posto, a 22 punti, il Barcellona, impegnato domani (domenica 2 novembre) tra le mura amiche dello Stadio Olimpico di Montjuic contro il neopromosso Elche. La formazione di Almeyda incassa invece il terzo ko consecutivo e resta inchiodata a metà classifica, a 13 punti.
Atletico Madrid-Siviglia 3-0: cronaca, tabellino e statistiche
Il Villarreal cala il poker e vola al secondo posto: Rayo travolto
Show del Villarreal che travolge 4-0 il Rayo Vallecano. Tra le mura amiche dell''Estadio de la Ceramica', la formazione di Marcelino sblocca il risultato al 22' del primo tempo con il solito Gerard Moreno, su assist di Mikautadze per poi dilagare nella ripresa con le reti di Moleiro al 56' (imbeccato da Pedraza), Comesana al 58' (servito da un ispirato Moleiro) e Ayoze Perez al 65'. Il 'Sottomarino giallo' vola, almeno momentaneamente, al secondo posto in classifica, a quota 23 punti e +1 sul Barcellona. La formazione madrilena resta invece inchiodata all'ottavo posto, a pari merito con lo stesso Elche e l'Athletic Bilbao, a 14 punti.
Villarreal-Rayo Vallecano 4-0: cronaca, tabellino e statistiche