Liga, l'Atletico Madrid cala il tris: Siviglia ko. Il Villarreal travolge il Rayo

MADRID (SPAGNA) - Terza vittoria consecutiva per l'Atletico Madrid che, dopo un primo tempo in ombra, travolge il Siviglia nella ripresa. Al 'Civitas Metropolitano', nel match valido per l'undicesima giornata della massima serie spagnola, i 'Colchoneros' soffrono nel primo tempo poi trovano, nella ripresa, la chiave per sbloccare la contesa: ci pensa Alvarez, su calcio di rigore, a portare in vantaggio i biancorossi firmando il suo settimo gol stagionale in campionato. L'Atletico preme sull'acceleratore e, tra il 77' e il 90', mette le mani sulla partita e i tre punti con i gol di Almada e Griezmann. Un successo importante per i ragazzi di Simeone che agganciano al terzo posto, a 22 punti, il Barcellona, impegnato domani (domenica 2 novembre) tra le mura amiche dello Stadio Olimpico di Montjuic contro il neopromosso Elche. La formazione di Almeyda incassa invece il terzo ko consecutivo e resta inchiodata a metà classifica, a 13 punti.