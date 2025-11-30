Derby al Betis, ma è caos a Siviglia: partita interrotta per lancio di oggetti

Il derby di Siviglia accende la quattordicesima giornata della Liga, in tutti i sensi. Il Betis vince 2-0 la stracittadina contro il Siviglia. Derby che si è sbloccato nella ripresa dopo una prima frazione in cui Sanchez e compagni hanno fatto la partita. Fornals sblocca la sfida al 54' e Altimira circa un quarto d'ora dopo firma il raddoppio. Nel finale accade l'irreparabile: l'espulsione di Romero per un brutto fallo è stata la goccia che ha fatto scattare la protesta feroce dei tifosi del Siviglia, già in contestazione da anni contro la proprietà. Il lancio di oggetti pericolosi in campo ha portato l'arbitro a sospendere temporaneamente la partita. Dopo dieci minuti le squadre sono tornate in campo per giocare gli ultimi minuti.