Derby al Betis, ma è caos a Siviglia: partita interrotta per lancio di oggetti
Il derby di Siviglia accende la quattordicesima giornata della Liga, in tutti i sensi. Il Betis vince 2-0 la stracittadina contro il Siviglia. Derby che si è sbloccato nella ripresa dopo una prima frazione in cui Sanchez e compagni hanno fatto la partita. Fornals sblocca la sfida al 54' e Altimira circa un quarto d'ora dopo firma il raddoppio. Nel finale accade l'irreparabile: l'espulsione di Romero per un brutto fallo è stata la goccia che ha fatto scattare la protesta feroce dei tifosi del Siviglia, già in contestazione da anni contro la proprietà. Il lancio di oggetti pericolosi in campo ha portato l'arbitro a sospendere temporaneamente la partita. Dopo dieci minuti le squadre sono tornate in campo per giocare gli ultimi minuti.
Interrotto il derby di Siviglia, ma il Betis lo porta a casa
La domenica di Liga si è aperta con la vittoria esterna del Villarreal in casa della Real Sociedad. Succede di tutto ad Anoeta: il Villarreal è sul doppio vantaggio al 57' dopo i gol di Ayoze Perez e Moleiro. Si sveglia la Real Sociedad con Carlos Soler che inizia la rimonta dei suoi. All'87' Barrenetxea segna il gol del pareggio del club basco. Quando sembrava tutto apparecchiato per il pareggio finale, ancora Moleiro al 95' firma il gol della vittoria e per la doppietta personale.