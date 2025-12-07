Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 7 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Liga, il Valencia agguanta un pari last minute contro il Siviglia

Liga, il Valencia agguanta un pari last minute contro il Siviglia

Vincono Elche ed Espanyol: i risultati del campionato spagnolo
1 min
Liga

Nella domenica del campionato spagnolo Valencia e Siviglia non vanno oltre il pareggio, ma chi si mangia di più le mani è la squadra andalusa visto che il gol dell'1-1 definitivo è stato segnato dagli avversari in pieno recupero con Duro (90+3') dopo l'autorete di Tarrega (58').

Liga, vincono Espanyol ed Elche

Vittoria di misura, invece, dell'Espanyol sul Rayo Vallecano: a decidere il match, terminato con un espulsione per squadra, un rigore trasformato da Fernandez. 3-0 netto, infine, dell'Elche sul Girona: a segno Valera (40') e Mir (51', 57') con una doppietta. Alle 21 in campo Real Madrid-Celta Vigo.

Tutte le news di Liga

