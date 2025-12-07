Liga, il Valencia agguanta un pari last minute contro il Siviglia
Nella domenica del campionato spagnolo Valencia e Siviglia non vanno oltre il pareggio, ma chi si mangia di più le mani è la squadra andalusa visto che il gol dell'1-1 definitivo è stato segnato dagli avversari in pieno recupero con Duro (90+3') dopo l'autorete di Tarrega (58').
Liga, vincono Espanyol ed Elche
Vittoria di misura, invece, dell'Espanyol sul Rayo Vallecano: a decidere il match, terminato con un espulsione per squadra, un rigore trasformato da Fernandez. 3-0 netto, infine, dell'Elche sul Girona: a segno Valera (40') e Mir (51', 57') con una doppietta. Alle 21 in campo Real Madrid-Celta Vigo.