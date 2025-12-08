Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 8 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Liga, tre punti d'oro per l'Osasuna di Lisci: Levante ko 2-0© Getty Images

Liga, tre punti d'oro per l'Osasuna di Lisci: Levante ko 2-0

La formazione di Pamplona, guidata dal tecnico italiano, conquista una vittoria fondamentale in chiave salvezza: decisive le reti di Munoz e Ruben Garcia
1 min
TagsLigaOsasuna-Levante

PAMPLONA (SPAGNA) - Colpo salvezza dell'Osasuna di Alessio Lisci. La formazione di Pamplona, guidata dal tecnico italiano, torna alla vittoria in Liga dopo oltre due mesi di digiuno battendo 2-0 il Levante. Nel match dello stadio 'El Sadar', valido per la 15esima giornata della massima serie spagnola, i 'Rojillos' chiudono la pratica nella prima frazione di gioco con le reti di Munoz (11') e Ruben Garcia (36'). Tre punti d'oro, in chiave salvezza, per l'Osasuna che sale a quota 15 punti, fuori dalla zona retrocessione e a +6 sul Levante, ultimo a 9.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Osasuna-Levante

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS