Liga, tre punti d'oro per l'Osasuna di Lisci: Levante ko 2-0
PAMPLONA (SPAGNA) - Colpo salvezza dell'Osasuna di Alessio Lisci. La formazione di Pamplona, guidata dal tecnico italiano, torna alla vittoria in Liga dopo oltre due mesi di digiuno battendo 2-0 il Levante. Nel match dello stadio 'El Sadar', valido per la 15esima giornata della massima serie spagnola, i 'Rojillos' chiudono la pratica nella prima frazione di gioco con le reti di Munoz (11') e Ruben Garcia (36'). Tre punti d'oro, in chiave salvezza, per l'Osasuna che sale a quota 15 punti, fuori dalla zona retrocessione e a +6 sul Levante, ultimo a 9.