sabato 13 dicembre 2025
Liga, colpaccio Girona in casa della Real Sociedad© Getty Images

Liga, colpaccio Girona in casa della Real Sociedad

Nell'anticipo della 16ª giornata del campionato spagnolo, importante successo in chiave salvezza dei catalani, che passano 2-1 sul campo dei baschi
1 min
Sorpresa nell'anticipo della 16ª giornata di Liga, con il Girona che passa 2-1 in rimonta in casa della Real Sociedad, trovando la prima vittoria in trasferta del suo campionato ed uscendo finalmente dalla zona caldissima della classifica.

Decisivo l'ucraino Tsygankov

Sembrava tutto facile per la Real Sociedad, che nelle ultime cinque gare all'Anoeta aveva vinto per tre volte e che anche questa sera si era portata in vantaggio al 35' con Gonçalo Guedes. Nel finale è arrivata però la rimonta dei catalani, firmata dall'attaccante ucraino classe '97 Viktor Tsygankov, che trova il pari al 76' e sigla il successo all'84'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

