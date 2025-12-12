Liga, colpaccio Girona in casa della Real Sociedad

Decisivo l'ucraino Tsygankov

Sembrava tutto facile per la Real Sociedad, che nelle ultime cinque gare all'Anoeta aveva vinto per tre volte e che anche questa sera si era portata in vantaggio al 35' con Gonçalo Guedes. Nel finale è arrivata però la rimonta dei catalani, firmata dall'attaccante ucraino classe '97 Viktor Tsygankov, che trova il pari al 76' e sigla il successo all'84'.