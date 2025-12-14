Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Liga, il Celta Vigo piega l'Athletic Bilbao. Poker del Siviglia© EPA

Liga, il Celta Vigo piega l'Athletic Bilbao. Poker del Siviglia

La formazione galiziana dimentica il ko in Europa League con il Bologna battendo 2-0 i biancorossi baschi: decisivi Swedberg e El Abdellaoui. Almeyda supera l'Oviedo, rinviata Levante-Villarreal
3 min
TagsLiga

VIGO (SPAGNA) - Colpo del Celta Vigo che si rilancia in Liga battendo 2-0 l'Athletic Bilbao. Nel match dello stadio 'Balaidos', valido per la 16esima giornata del campionato spagnolo, la formazione galiziana si riscatta dopo il ko in Europa League con il Bologna: decisive le reti di Swedberg (48') e El Abdellaoui (55'). Serata da dimenticare invece per i baschi che falliscono anche un calcio di rigore con Nico Williams al 65'. Sorride invece la formazione di mister Giraldez che sale così all'ottavo posto in classifica, a 22 punti, a -1 dal Bilbao settimo.

Celta Vigo-Athletic Bilbao 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Poker del Siviglia all'Oviedo

Vince e convince il Siviglia: la formazione di Almeyda supera 4-0 l'Oviedo e torna alla vittoria dopo oltre un mese di digiuno (1-0 casalingo all'Osasuna lo scorso 8 novembre). Al 'Ramon Sanchez Pizjuan' i biancorossi passano al 4' della prima frazione con il gol di Adams su assist dell'ex Inter Agoumé poi raddoppiano al 22' con l'acuto di Sow. Nel secondo tempo i padroni di casa premono sull'acceleratore e chiudono la pratica con la rete di Mendy (51') poi dilagano nel finale di partita con il sigillo di Ejuke (89'). Tre punti preziosi per il Siviglia che aggancia il Getafe al nono posto, a 20 punti e alle porte della zona europea. Terza sconfitta esterna consecutiva invece per l'Oviedo (chiude il match in dieci per il doppio giallo a Carmo), fermo in penultima posizione a quota 10.

Siviglia-Oviedo 4-0: cronaca, tabellino e statistiche

Rinviata la sfida tra Levante e Villarreal

Non si giocherà in data odierna (domenica 14 dicembre) il match tra Levante e Villarreal. La sfida, inizialmente programmata per le ore 18:30, è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle avverse previsioni meteo nella regione di Valencia, devastata più volte negli ultimi tempi da piogge torrenziali.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

