Liga, il Celta Vigo piega l'Athletic Bilbao. Poker del Siviglia

Celta Vigo-Athletic Bilbao 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Poker del Siviglia all'Oviedo

Vince e convince il Siviglia: la formazione di Almeyda supera 4-0 l'Oviedo e torna alla vittoria dopo oltre un mese di digiuno (1-0 casalingo all'Osasuna lo scorso 8 novembre). Al 'Ramon Sanchez Pizjuan' i biancorossi passano al 4' della prima frazione con il gol di Adams su assist dell'ex Inter Agoumé poi raddoppiano al 22' con l'acuto di Sow. Nel secondo tempo i padroni di casa premono sull'acceleratore e chiudono la pratica con la rete di Mendy (51') poi dilagano nel finale di partita con il sigillo di Ejuke (89'). Tre punti preziosi per il Siviglia che aggancia il Getafe al nono posto, a 20 punti e alle porte della zona europea. Terza sconfitta esterna consecutiva invece per l'Oviedo (chiude il match in dieci per il doppio giallo a Carmo), fermo in penultima posizione a quota 10.

Rinviata la sfida tra Levante e Villarreal

Non si giocherà in data odierna (domenica 14 dicembre) il match tra Levante e Villarreal. La sfida, inizialmente programmata per le ore 18:30, è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle avverse previsioni meteo nella regione di Valencia, devastata più volte negli ultimi tempi da piogge torrenziali.