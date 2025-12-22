Liga, l’Espanyol passa a Bilbao e arriva a un passo dalla Champions
BILBAO (Spagna) - L’Espanyol trova tre punti pesantissimi nella corsa alla Champions League. La formazione catalana vince in rimonta a Bilbao e si conferma al quinto posto, a due sole lunghezze dal Villarreal. L’Athletic Bilbao trova il vantaggio nel primo tempo grazie a Berenguer, ma prima dell’intervallo Romero riporta il risultato in equilibrio. In avvio di ripresa gli ospiti completano la rimonta grazie al gol di Milla che sfrutta al meglio un assist di Dolan.