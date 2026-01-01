Sergio Ramos potrebbe entrare in società al Siviglia
Si complica la possibile vendita del Siviglia. La trattativa con un fondo d’investimento straniero, pronto inizialmente a offrire oltre 3.400 euro per azione, si è infatti rallentata dopo le verifiche sulla situazione finanziaria del club, che hanno ridimensionato le aspettative. In questo scenario prende corpo una soluzione alternativa: secondo il quotidiano Marca, Sergio Ramos avrebbe chiesto informazioni per valutare un ingresso come investitore.
L’ex difensore del Real Madrid e del Siviglia, reduce dall’esperienza in Messico al Monterrey e già coinvolto a livello dirigenziale nel San Fernando 1940, potrebbe affiancare il progetto della cosiddetta “terza via”, che punta a mantenere il Siviglia in mani vicine alla tifoseria. Per ora si tratta solo di contatti esplorativi, senza sviluppi ufficiali.