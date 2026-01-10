Liga, tris del Villarreal all'Alavés: Marcelino consolida il terzo posto. Delude il Betis
VILA-REAL (SPAGNA) - Il Villarreal continua a stupire. Nel match dell''Estadio de la Ceramica', valido per la 19esima giornata di Liga, ultimo turno del girone d'andata, il 'Sottomarino giallo' piega 3-1 l'Alavés e consolida il terzo posto in classifica. Dopo un primo tempo equilibrato, i padroni di casa dilagano nella ripresa con le reti di Moleiro (49'), Moreno (55') e Mikautadze (75'). Il gol del bandiera dei baschi arriva all'85' e porta la firma di Toni Martinez. La squadra di Marcelino sale così a 41 punti, a sole quattro lunghezze dal Real Madrid secondo e con una partita da recuperare.
Villarreal-Alavés 3-1: cronaca, tabellino e statistiche
Liga, delude il Betis: solo pari con l'Oviedo
Il sabato di Liga si è aperto con l'1-1 del 'Carlos Tartiere' tra Real Oviedo fanalino di coda e Real Betis. Padroni di casa avanti con Chaira al 64', raggiunti dagli ospiti al minuto 83 con Lo Celso. Con questo pari l'Oviedo fa un piccolo passo in avanti e sale a 13 punti in classifica, mentre il Betis si porta quota 29, in piena zona Europa League.
Oviedo-Betis 1-1: cronaca, tabellino e statistiche