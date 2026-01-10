Liga, tris del Villarreal all'Alavés: Marcelino consolida il terzo posto. Delude il Betis

VILA-REAL (SPAGNA) - Il Villarreal continua a stupire. Nel match dell''Estadio de la Ceramica', valido per la 19esima giornata di Liga, ultimo turno del girone d'andata, il 'Sottomarino giallo' piega 3-1 l'Alavés e consolida il terzo posto in classifica. Dopo un primo tempo equilibrato, i padroni di casa dilagano nella ripresa con le reti di Moleiro (49'), Moreno (55') e Mikautadze (75'). Il gol del bandiera dei baschi arriva all'85' e porta la firma di Toni Martinez. La squadra di Marcelino sale così a 41 punti, a sole quattro lunghezze dal Real Madrid secondo e con una partita da recuperare.