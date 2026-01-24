Liga, il Valencia vince in extremis: vola anche l'Osasuna di Lisci e Budimir  

Dopo essere andato in vantaggio due volte e per due volte essere ripreso, il Valencia risolve la pratica Espanyol al 94' grazie al rigore trasformato da Ramazani. Il Velencia, quindi, resta a metà classifica nella Liga con 23 punti, mentre l'Espanyol a quota 34 punti, ancora nel giro dell'Europa. All'ottavo posto si piazza l'Osasuna di Alessio Lisci, che vince sul campo del Rayo Vallecano 3-1. L'ex Sampdoria e Crotone Budimir la sblocca al 29', pareggia Ciss al 59', ma nel recupero la squadra del tecnico italiano affonda il colpo con l'uno-due firmato da Victor Munoz (91') e Osambela (94'), centrando la seconda vittoria consecutiva in campionato.