Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Liga, il Valencia vince in extremis: vola anche l'Osasuna di Lisci e Budimir  © Getty Images

Liga, il Valencia vince in extremis: vola anche l'Osasuna di Lisci e Budimir  

L'ex attaccante di Sampdoria e Crotone sblocca la sfida contro il Rayo Vallecano e fa volare la squadra del tecnico italiano
1 min

Dopo essere andato in vantaggio due volte e per due volte essere ripreso, il Valencia risolve la pratica Espanyol al 94' grazie al rigore trasformato da Ramazani. Il Velencia, quindi, resta a metà classifica nella Liga con 23 punti, mentre l'Espanyol a quota 34 punti, ancora nel giro dell'Europa. All'ottavo posto si piazza l'Osasuna di Alessio Lisci, che vince sul campo del Rayo Vallecano 3-1. L'ex Sampdoria e Crotone Budimir la sblocca al 29', pareggia Ciss al 59', ma nel recupero la squadra del tecnico italiano affonda il colpo con l'uno-due firmato da Victor Munoz (91') e Osambela (94'), centrando la seconda vittoria consecutiva in campionato. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Kumbulla via del MaiorcaCristiano Ronaldo shock

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS