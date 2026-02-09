Corriere dello Sport.it
martedì 10 febbraio 2026
Liga, colpo Champions del Villarreal: netto 4-1 all'Espanyol© Getty Images

Liga, colpo Champions del Villarreal: netto 4-1 all'Espanyol

Il 'Sottomarino giallo' travolge i catalani e aggancia l'Atletico Madrid al terzo posto in classifica
TagsLigaVillarreal-Espanyol

VILA-REAL (SPAGNA) - Il Villarreal batte 4-1 l'Espanyol e vola al terzo posto in classifica. Nel monday night della 23esima giornata di Liga, il 'Sottomarino giallo' sblocca il risultato al 35' con Mikautadze su assist dell'ex Inter Buchanan poi raddoppia al 41' complice l'autorete di Salinas. Nella ripresa la formazione padrona di casa esalta il pubblico dell'Estadio de la Ceramica': Pépé cala il tris al 50' poi Moleiro cala il poker al 55'. All'88' arriva il gol della bandiera dell'Espanyol: lo segna Cabrera su assist dell'ex Napoli Ngonge.

Villarreal-Espanyol 4-1: cronaca, tabellino e statistiche

Liga, come cambia la classifica dopo il successo del Villarreal

Tre punti d'oro per la formazione di mister Marcelino che, con una partita da recuperare (con il Levante, il prossimo 18 febbraio), torna alla vittoria in campionato dopo un mese (l'ultimo successo risaliva al 10 gennaio scorso, 3-1 casalingo all'Alavés) e aggancia l'Atletico Madrid al terzo posto, a 45 punti. Crisi nera invece in casa Espanyol: i 'Periquitos' di Manolo Gonzalez incassano la quarta sconfitta di fila (la quinta nelle ultime cinque partite) e restano inchiodati al sesto posto, in piena zona Europa League, a quota 34.

Liga, la classifica

