Corriere dello Sport.it
giovedì 12 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Atletico Madrid-Barcellona: orario e dove vedere la semifinale di Coppa del Re in tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul primo round del doppio confronto che mette in palio il pass per la finale del torneo
TagsCoppa del Reatletico madridBarcellona

Atletico Madrid e Barcellona si affrontano al "Metropolitano" in occasione della semifinale d'andata della Coppa del Re. In palio il pass per la finale contro la vincente di Athletic Bilbao-Real Sociedad. Real Madrid già eliminato dalla competizione lo scorso gennaio dall'Albacete.

Atletico Madrid-Barcellona, l'orario

Atletico Madrid-Barcellona andrà in scena oggi, giovedì 12 febbraio, alle ore 21 allo stadio "Metropolitano" di Madrid.

Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona in diretta tv

Atletico Madrid-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atletico Madrid-Barcellona, dove vedere in streaming la semifinale di Coppa del Re

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della semifinale d'andata di Coppa del Re in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Le probabili formazioni di Simeone e Flick

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Musso; Llorente, Pubillm, Hancko, Ruggeri; Mendoza, Koke; G. Simeone, Griezmann, Lookman; Alvarez. Allenatore: Simeone.

BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; de Jong, E. Garcia; Yamal, Olmo, F. Lopez; F. Torres. Allenatore: Flick.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Atletico Madrid e Barcellona si affrontano al "Metropolitano" in occasione della semifinale d'andata della Coppa del Re. In palio il pass per la finale contro la vincente di Athletic Bilbao-Real Sociedad. Real Madrid già eliminato dalla competizione lo scorso gennaio dall'Albacete.

Atletico Madrid-Barcellona, l'orario

Atletico Madrid-Barcellona andrà in scena oggi, giovedì 12 febbraio, alle ore 21 allo stadio "Metropolitano" di Madrid.

Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona in diretta tv

Atletico Madrid-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atletico Madrid-Barcellona, dove vedere in streaming la semifinale di Coppa del Re

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della semifinale d'andata di Coppa del Re in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Barcellona, che tris al MaiorcaIl Barcellona esce dalla Superlega
1
Atletico Madrid-Barcellona: orario e dove vedere la semifinale di Coppa del Re in tv e streaming
2
Le probabili formazioni di Simeone e Flick

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS