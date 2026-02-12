Atletico Madrid-Barcellona: orario e dove vedere la semifinale di Coppa del Re in tv e streaming
Atletico Madrid e Barcellona si affrontano al "Metropolitano" in occasione della semifinale d'andata della Coppa del Re. In palio il pass per la finale contro la vincente di Athletic Bilbao-Real Sociedad. Real Madrid già eliminato dalla competizione lo scorso gennaio dall'Albacete.
Atletico Madrid-Barcellona, l'orario
Atletico Madrid-Barcellona andrà in scena oggi, giovedì 12 febbraio, alle ore 21 allo stadio "Metropolitano" di Madrid.
Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona in diretta tv
Atletico Madrid-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Atletico Madrid-Barcellona, dove vedere in streaming la semifinale di Coppa del Re
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della semifinale d'andata di Coppa del Re in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Simeone e Flick
ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Musso; Llorente, Pubillm, Hancko, Ruggeri; Mendoza, Koke; G. Simeone, Griezmann, Lookman; Alvarez. Allenatore: Simeone.
BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; de Jong, E. Garcia; Yamal, Olmo, F. Lopez; F. Torres. Allenatore: Flick.
