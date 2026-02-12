Atletico Madrid-Barcellona: orario e dove vedere la semifinale di Coppa del Re in tv e streaming

Atletico Madrid-Barcellona, l'orario

Atletico Madrid-Barcellona andrà in scena oggi, giovedì 12 febbraio, alle ore 21 allo stadio "Metropolitano" di Madrid.

Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona in diretta tv

Atletico Madrid-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atletico Madrid-Barcellona, dove vedere in streaming la semifinale di Coppa del Re

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della semifinale d'andata di Coppa del Re in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.