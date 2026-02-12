Flick umilia il Real Madrid in conferenza stampa: "Chiedetelo a loro..."

Hansi Flick senza troppi giri di parole. Alla vigilia della sfida con l'Atletico Madrid di Simeone , valevole per la semifinale d'andata di Coppa del Re , il tecnico del Barcellona ha risposto in maniera "piccata" ad una domanda di un giornalista in conferenza stampa, a proposito del percorso fatto dai blaugrana in questa competizione. Nel farlo, ha lanciato una chiara frecciata al Real Madrid , eliminato a gennaio dall'Albacete, formazione di Segunda Division.

Barcellona, Flick: "Mai affrontata una squadra di Liga in coppa? Chiedetelo al Real Madrid..."

In Coppa del Re, il Barcellona non ha ancora affrontato una squadra di Liga, accedendo alle semifinali del torneo nazionale battendo proprio quell'Albacete che ha sancito l'eliminazione dei rivali del Real Madrid. E da qui, la reazione di Hansi Flick in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atletico di Simeone: "Chiedetelo al Real Madrid...", ha detto il manager blaugrana, difendendo il cammino dei suoi, consapevole delle insidie che nasconde ogni partita. E, ovviamente, ogni avversario.