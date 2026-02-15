Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Liga, Atletico che tonfo: Simeone ne prende tre dal Rayo Vallecano© EPA

Liga, Atletico che tonfo: Simeone ne prende tre dal Rayo Vallecano

Dopo aver annichilito il Barcellona, i colchoneros crollano nel 'derbyno' di Madrid. L'Athletic passa a Oviedo
2 min
TagsLigaAtleticoSimeone

Dall'altare alla polvere, dopo aver messo alla frusta il Barcellona, l'Atletico cade fragorosamente nel derby minore di Madrid con il Rayo Vallecano, che al Ricardo de Burgos Bengotxea si impone per 3-0, conquistano una vittoria preziosissima in chiave salvezza. Il risultato più clamoroso della 24ª giornata di Liga prende forma nel finale del primo tempo, quando i padroni di casa colpiscono due volte nel giro di pochi minuti: al 40' la sblocca Perez e al 45' raddoppia Valentin.  L'uno-due prima dell'intervallo tramortisce i colchoneros, che nella ripresa tentano di rientrare in partita, ma che al 76' capitolano ancora con il 3-0 di Mendy. Un passo falso inatteso, che compromette la rincorsa alle primissime posizioni della classidica da parte della squadra di Simeone.

Rayo Vallecano-Atletico 3-0: cronaca, tabellino e statistiche

L'Athletic vince e continua la risalita

Prosegue la risalita verso le posizioni che valgono l'accesso alle coppe europee l'Athletic Bilbao, che sfrutta il turno favorevole per agganciare la Real Sociedad, travolta dal Real Madrid. Vittoria più sofferta del previsto però per i baschi in casa del fanalino di coda Oviedo, che si era portato avanti al 30' con Chaira. Nel secondo tempo Jauregizar trova il 'pari al 58' e al 71' è Sancet a decidere il match trasformando dal dischetto

Real Oviedo-Athletic 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

