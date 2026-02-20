Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 20 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Liga, Guruzeta lancia l'Athletic Bilbao: doppietta all'Elche, Valverde vede l'Europa© EPA

Liga, Guruzeta lancia l'Athletic Bilbao: doppietta all'Elche, Valverde vede l'Europa

I due gol dell'attaccante basco - decisivo il rigore trasformato all'89 - trascinano i 'Leones' (2-1) che agganciano il Celta Vigo al settimo posto. Agli ospiti non basta Andre Silva
1 min
TagsLigaAthletic Bilbao-Elche

BILBAO (SPAGNA) - Pesantissimo successo dell'Athletic Bilbao nell'anticipo della 25esima giornata di Liga. Al 'San Mamés' la formazione basca supera l'Elche per 2-1 con una doppietta di Guruzeta nella ripresa (64' e 89' su rigore); dell'ex Milan Andre Silva, dal dischetto, la rete degli ospiti al 68' per il momentaneo 1-1. In classifica l'Athletic di Valverde aggancia il Celta Vigo al settimo posto, a 34 punti, e vede l'Europa mentre l'Elche di Sarabia resta fermo a quota 25, a +1 sulla zona retrocessione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Bilbao-Elche

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS