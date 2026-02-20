Liga, Guruzeta lancia l'Athletic Bilbao: doppietta all'Elche, Valverde vede l'Europa
BILBAO (SPAGNA) - Pesantissimo successo dell'Athletic Bilbao nell'anticipo della 25esima giornata di Liga. Al 'San Mamés' la formazione basca supera l'Elche per 2-1 con una doppietta di Guruzeta nella ripresa (64' e 89' su rigore); dell'ex Milan Andre Silva, dal dischetto, la rete degli ospiti al 68' per il momentaneo 1-1. In classifica l'Athletic di Valverde aggancia il Celta Vigo al settimo posto, a 34 punti, e vede l'Europa mentre l'Elche di Sarabia resta fermo a quota 25, a +1 sulla zona retrocessione.