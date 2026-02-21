Liga, il Betis rallenta e l'Atletico blinda la Champions

MADRID (SPAGNA) - L' Atletico Madrid approfitta subito del regalo del Betis per blindare il posto Champions e frustrare forse definitivamente le ambizioni andaluse, superando l'Espanyol per 4-2. Eppure, la squadra del 'Cholo' aveva iniziato malissimo, ritrovandosi subito sotto per la rete di Jofre al 6'. Nel primo tempo arriva il pari Sorloth, me è nella rpresa l''iImponente la reazione dei colchoneros, che ribaltano completamente la situazione grazie alla doppiette di Sorloth ed ai centri di Simeone e Lookman.

Rallenta il Betis: solo pari con il Rayo

Delude il Betis Siviglia che, tra le mura amiche dell'Estadio de la Cartuja, non va oltre l'1-1 con il Rayo. Biancoverdi avanti al 16' con Bakambu e raggiunti al 42' da Palazon. Un punto a testa per le due formazioni: i ragazzi di Pellegrini non riescono ad accorciare sul quarto posto occupato dall'Atletico Madrid, i madrileni di Perez conquistano invece un ottimo punto per la corsa salvezza.

Partita pazza a San Sebastian: che spettacolo tra Real Sociedad e Oviedo!

Il sabato di Liga si è aperto con il clamoroso 3-3 maturato alla 'Reale Arena' tra la Real Sociedad e l'Oviedo. Dopo un primo tempo equilibrato, la partita 'esplode' nella ripresa: la doppietta di Viñas (50' e 52') esalta gli asturiani che sognano di bissare la vittoria dell'andata (1-0 alla terza giornata firmato Dendoncker, ndr). I 'Txuri Urdin' però non si arrendono e dimezzano lo svantaggio al 64' con l'acuto di Oskarsson. Nel finale accade di tutto: all'87' Caleta Car segna il gol del pareggio e, tre minuti dopo, è ancora Oskarsson (90') a portare avanti i padroni di casa mandando in visibilio i 40mila dell'Anoeta. In pieno recupero però l'ex Manchester United Bailly, su assist dell'eterno Cazorla, batte Remiro e fissa il punteggio sul 3-3. La squadra di Matarazzo sale a quota 32 punti, fallendo l'aggancio al settimo posto occupato dai cugini baschi dell'Athletic Bilbao e dal Celta Vigo. Il pari serve poco anche agli asturiani di mister Almada che restano ultimi in classifica a 17 punti.

