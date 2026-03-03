Barcellona-Atletico Madrid: orario e dove vedere la semifinale di Coppa del Re in tv e streaming

Dopo aver dominato la gara d'andata, l'Atletico Madrid del Cholo Simeone fa visita al Barcellona di Hansi Flick in occasione della semifinale di ritorno della Coppa del Re 2025/26 . Un 4-0 che ha lasciato il segno nel primo round del doppio confronto, ipotecando di fatto il discorso qualificazione. Nel calcio, però, tutto è possibile e i blaugrana hanno abituato tifosi ed appassionati ad imprese impossibili anche in altre competizioni.

Barcellona-Atletico Madrid, l'orario della semifinale di Coppa del Re

Barcellona-Atletico Madrid si disputerà oggi, martedì 3 marzo, alle ore 21 allo "Spotify Camp Nou" di Barcellona.

Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid in diretta tv

Barcellona-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Barcellona-Atletico Madrid, dove vedere in streaming la semifinale di Coppa del Re

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della semifinale di ritorno di Coppa del Re in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.