Liga, il Real Oviedo ferma l'Espanyol: assist per l'ex Napoli Ngonge
Nel posticipo della ventisettesima giornata della Liga, l'Espanyol non va oltre il pareggio contro il fanalino di coda del campionato spagnolo, il Real Oviedo.
Al triplici fischio è infatti 1-1: allo stadio Cornellà-El Prat di Barcellona, gli ospiti passano in vantaggio grazie al gol di Alberto Reina all'8'. L'Espanyol comincia quindi a spingere e trova il pari con Kike Garcia (36') su assist dell'ex Napoli Ngonge.
Come cambia la classifica
I dati sono tutti dalla parte dei catalani, ma al novantesimo il risultato non cambia. Santi Cazorla e compagni tornano dunque a fare punti dopo due sconfitte consecutive restando però all'ultimo posto con 18 punti, a -8 dalla zona salvezza. L'Espanyol invece sale a 37, a sole tre lunghezze dal primo piazzamento europeo, ovvero il sesto posto che vorrebbe dire Conference League.