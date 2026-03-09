Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
Liga, il Real Oviedo ferma l'Espanyol: assist per l'ex Napoli Ngonge© EPA

Liga, il Real Oviedo ferma l'Espanyol: assist per l'ex Napoli Ngonge

Il fanalino di coda del campionato spagnolo torna a fare punti mente i catalani sono a -3 dalla zona Conference
2 min

Nel posticipo della ventisettesima giornata della Liga, l'Espanyol non va oltre il pareggio contro il fanalino di coda del campionato spagnolo, il Real Oviedo.

Liga, il Real Oviedo ferma l'Espanyol: assist per l'ex Napoli Ngonge

Al triplici fischio è infatti 1-1: allo stadio Cornellà-El Prat di Barcellona, gli ospiti passano in vantaggio grazie al gol di Alberto Reina all'8'. L'Espanyol comincia quindi a spingere e trova il pari con Kike Garcia (36') su assist dell'ex Napoli Ngonge.

Come cambia la classifica

I dati sono tutti dalla parte dei catalani, ma al novantesimo il risultato non cambia. Santi Cazorla e compagni tornano dunque a fare punti dopo due sconfitte consecutive restando però all'ultimo posto con 18 punti, a -8 dalla zona salvezza. L'Espanyol invece sale a 37, a sole tre lunghezze dal primo piazzamento europeo, ovvero il sesto posto che vorrebbe dire Conference League.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

