Liga, Villarreal a ritmo Champions: cade la Real Sociedad

Seconda vittoria nelle ultime tre partite, terzo risultato utile consecutivo: all'Estadio de la Cerámica il Villarreal batte 3-1 la Real Sociedad nella ventinovesima giornata della Liga e si consolida in zona Champions lasciandosi momentaneamente dietro l'Atletico Madrid, a ora quarto. Il rush finale è iniziato e il Sottomarino Giallo continua a navigare con sicurezza verso l'approdo nell'Europa che conta.