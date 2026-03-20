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venerdì 20 marzo 2026
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Liga, Villarreal a ritmo Champions: cade la Real Sociedad

Il Sottomarino Giallo non sbaglia ed è momentaneamente terzo grazie ai gol di Moreno, Mikautadze e Pépé
2 min
TagsLigaVillarrealReal Sociedad

Seconda vittoria nelle ultime tre partite, terzo risultato utile consecutivo: all'Estadio de la Cerámica il Villarreal batte 3-1 la Real Sociedad nella ventinovesima giornata della Liga e si consolida in zona Champions lasciandosi momentaneamente dietro l'Atletico Madrid, a ora quarto. Il rush finale è iniziato e il Sottomarino Giallo continua a navigare con sicurezza verso l'approdo nell'Europa che conta.

Apre Moreno, Mikautadze scatenato: gol e assist

Apre le danze al 7' Moreno su assist di Comesaña. Raddoppia al quarto d'ora Mikautadze, che al 23' ispira Pépé per il 3-0 che sa di ipoteca sul risultato finale. Al 2' della ripresa Sucic prova a riaccendere la fiammella della speranza degli ospiti, che rischiano ora di scivolare a -6 dal sesto posto occupato dal Celta Vigo (impegnato in casa contro l'Alaves). Quattro gol e tante emozioni nell'anticipo di campionato.

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