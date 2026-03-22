Liga, l'Athletic piega il Betis. Alaves, rimonta da sogno

BILBAO (SPAGNA) - A chiudere la 29ª giornata di Liga, prima di lasciare spazio al derby di Madrid , è la sfida tra Athletic Bilbao e Betis Siviglia , terminata con il successo per 2-1 dei baschi. Che indirizzano la gara già nel primo tempo grazie alle reti di Vivian al 25' e di Sancet al 45'.Nella ripresa la reazione degli andalusi, che accorciano le distanze con Fornals, ma si vedono annullare dal Var il pari di Bakambu.

Athletic Bilbao-Betis Siviglia 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Clamorosa rimonta dell'Alavés a Vigo: Celta ko

Colpaccio salvezza del Deportivo che, sotto 0-3 al 'Balaídos', ribalta tutto e va a vincere 4-3 contro il Celta Vigo. Reduci dalle fatiche di Europa League, i galiziani premono forte sull'acceleratore e volano sul triplo vantaggio, trascinati dalla doppietta di Jutgla (19', 37'), inframmezzata dall'acuto di Alvarez (27'). La reazione degli ospiti è tutta nella rete della bandiera segnata da Toni Martinez al tramonto della prima frazione (48'): un gol che si rivelerà decisivo ai fini del risultato finale. Nella ripresa infatti Perez (50') riporta i suoi a -1, poi ci pensa ancora l'ex attaccante del Porto a punire i padroni di casa, siglando la sua personalissima doppietta (74'). Al 78' arriva anche il gol dell'algerino Rebbach che ribalta completamente un match già indirizzato e condanna i galiziani a una clamorosa sconfitta interna: Giraldez resta inchiodato al sesto posto (41 punti), fallendo per l'aggancio al Betis quinto. Tre punti di importanza capitale invece per i baschi di Quique Sanchez Flores: con questo pesante blitz esterno, il Deportivo aggancia il Siviglia al 16° posto e vola a +3 sulla zona retrocessione.

Celta Vigo-Alavés 3-4: cronaca, tabellino e statistiche