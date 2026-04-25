Liga, l'Atletico blinda il quarto posto. Colpo salvezza per il Valencia

Vince e blinda il quarto posto in classifica l' Atletico Madrid , che soffre prima di avere ragione dell' Athletic , ma che ribalta il risultato e mette al sicuro la zona Champions, tenendo a -10 l'ambizioso Betis. La squadra di Simeone va al riposo sotto di un gol firmato da Paredes , ma nella rirpresa si scatena e ribalta il risultato grazie a Griezmann e alla doppieta di Sorloth . La rete di Guruzeta nel finale serve solo per le statistiche.

Atletico Madrid-Athletic Bilbao, tabellino e statistiche

Il Valencia vede la salvezza

Respira il Valencia, che grazie al successo per 2-1 sul Girona si allontana finalmente dalla zona rossa della classifica di Liga e vede la salvezza. Match indirizzato dai levantini già nel primo tempo, con le reti di Ramazani e ancora dell'ex romanista Sadiq, che ci ha preso gusto. Nella ripresa è Di Roca a tentare di riaprire la partita, ma il risultato non cambierà.

Nel terzo anticipo di giornata, temporalmente il primo, l'Alaves ha piegato il Maiorca, imponendosi per 2-1 in rimonta. Sono infatti gli isolani a portarsi in vantaggio con Virgili, ma è poi Toni Martinez a capovolgere il risultato.

Valencia-Girona, tabellino e statistiche

Alaves-Maiorca, tabellino e statistiche