Follia totale in Spagna, il portiere prende a pugni un avversario nel derby: "Non deve giocare mai più!"

Incredibile quanto accaduto durante il derby aragonese tra Huesca e Real Zaragoza , valida per la trentasettesima giornata de LaLiga 2, la Serie B spagnola. Ci si aspettava una sfida accesissima, sia per le ragioni territoriali, classiche dei derby, che per la situazione in classifica delle due squadre. Infatti entrambe stanno lottando per non retrocedere in una situazione caldissima nella zona bassa della classifica. Però, quanto successo nel finale della partita con il portiere espulso che colpisce con un cazzotto un avversario, era impronosticabile.

Pugno in faccia e rissa incredibile: la follia nel derby in Spagna

Ricostruendo la vicenda, in pieno recupero, al 98' sull'1-0 per l'Huesca, l'arbitro estrae il secondo giallo ai danni del portiere del Real Zaragoza, Esteban Andrada. Seconda ammonizione che arriva dopo che l'estremo difensore della squadra ospite aveva spintonato un difensore avversario, Jorge Pulido, che prima dello spintone sembrerebbe aver detto qualcosa di poco amichevole nei confronti dell'avversario. Dopo l'espulsione, Pulido sembra continuare a parlare da lontano, Andrada non ci vede più e gli si scaglia contro colpendolo con un pugno in pieno volto. Da lì nasce un parapiglia incredibile che inevitabilmente degenera in una rissa tra le due squadre.

Andrada rischia tra le 10 e le 12 giornate di squalifica

Dopo l'altissima tensione, l'arbitr è stato richiamato al Var per vedere meglio cosa è successo poco prima e durante la rissa. Un episodio riguardava Dani Tasende, terzino del Real Zaragoza, che poco prima dell'inizio della rissa ha calciato un avversario facendolo cadere a terra. L'altro episodio vedeva come protagonista il portiere dell'Huesca, Dani Jimenez, che durante la rissa ha tirato un pugno sulla nuca di Andrada. Entrambi sono stati espulsi. Tre espulsioni nel giro di cinque minuti di recupero, una scena oscura per il derby aragonese, che non accenna a finire, perchè in questi giorni si conosceranno le conseguenze della rissa finale. Chi rischia di più è ovviamente Andrada, che potrebbe ricevere tra le 10 e le 12 giornate: squalifica che metterebbe così fine alla sua esperienza con il Real Zaragoza, dove gioca in prestito dal Monterrey. Un episodio che ha profondamente scosso il mondo del calcio spagnolo. Pablo Lopez, conduttore di una trasmissione di Radio Marca ha tuonato: "Non deve giocare mai più". Dallo stesso studio ha ribadito Alfonso Perez Burrull: "Io non avrei fatto continuare la partita".