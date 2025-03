Insulti all'arbitro: maxi squalifica per Correa dell'Atletico Madrid

Atletico Madrid pronto al ricorso, su X le scuse di Correa

L'argentino è stato squalificato dal Comitato Organizzatore per quattro partite per gli insulti rivolti all'arbitro con l'aggiunta di un ulteriore turno di stop per il cartellino rosso ricevuto dopo un fallo su Djené. L'Atletico Madrid presenterà ricorso in Corte d'Appello per cercare di ridurre la sanzione.

Domenica scorsa, su X, Correa ha chiesto scusa per il suo comportamento: "Voglio scusarmi con l'arbitro Guillermo Cuadra Fernández per la mia reazione dopo l'espulsione. Il mio rispetto per gli arbitri è totale e questa reazione non è da me. Ero molto arrabbiato per aver lasciato la squadra in dieci in un momento così delicato e ho reagito nel peggiore dei modi. Spero che accetti le mie più sincere scuse. Voglio anche chiedere scusa ai miei compagni, agli allenatori e ai nostri tifosi per un'azione che non avrei dovuto compiere e che ci è costata cara".