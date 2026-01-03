Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 3 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Simeone sul futuro di Raspadori: "Nulla fa pensare a una sua partenza ma..."

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atletico Madrid sull'attaccante italiano seguito dalla Roma
1 min
Diego Simeone ha fatto chiarezza sul futuro di Giacomo Raspadori, giocatore finito nel mirino della Roma in vista del mercato invernale. In conferenza, il tecnico dell’Atletico Madrid ha allontanato, almeno per ora, l’idea di una partenza imminente, elogiando l’atteggiamento dell’attaccante italiano.

Atletico Madrid, le parole di Simeone su Raspadori

“Continua a lavorare sodo, la responsabilità che Raspadori ha sempre dimostrato fin dal suo arrivo, il suo impegno, la sua etica del lavoro, la sua dedizione, i suoi metodi di allenamento, non indica assolutamente nulla di correlato a una partenza, ha spiegato il Cholo.

"Tutto può cambiare da un giorno all'altro"

Simeone, però, non ha chiuso del tutto la porta a possibili sviluppi di mercato: “Questo è il calcio e tutto può cambiare da un giorno all’altro, e noi siamo aperti, come sempre, a qualsiasi cosa accada. Stiamo gestendo la situazione allo stesso modo, concentrandoci sulla prossima partita, che è la cosa più importante per noi”.

