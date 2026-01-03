Simeone sul futuro di Raspadori: "Nulla fa pensare a una sua partenza ma..."

Atletico Madrid, le parole di Simeone su Raspadori

“Continua a lavorare sodo, la responsabilità che Raspadori ha sempre dimostrato fin dal suo arrivo, il suo impegno, la sua etica del lavoro, la sua dedizione, i suoi metodi di allenamento, non indica assolutamente nulla di correlato a una partenza”, ha spiegato il Cholo.

"Tutto può cambiare da un giorno all'altro"

Simeone, però, non ha chiuso del tutto la porta a possibili sviluppi di mercato: “Questo è il calcio e tutto può cambiare da un giorno all’altro, e noi siamo aperti, come sempre, a qualsiasi cosa accada. Stiamo gestendo la situazione allo stesso modo, concentrandoci sulla prossima partita, che è la cosa più importante per noi”.