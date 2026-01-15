Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
Giuliano Simeone rinnova con l'Atletico Madrid: la clausola rescissoria è incredibile  

L'esterno d'attacco si lega ai Colchoneros fino al 2030: numeri da record e adesso serve una cifra monstre per portarlo via
Giuliano Simeone atletico madrid Liga
Giuliano Simeone è pronto a rinnovare con l'Atletico Madrid: c'è l'accordo per prolungare la durata del suo contratto fino al 2030 con una clausola rescissoria da 500 milioni di euro. Una cifra monstre. Un chiaro messaggio a tutti gli altri club rispetto alla sua centralità nel progetto del club iberico insieme a Julián Álvarez, Barrios e Baena.

Giuliano Simeone, tutti i numeri con l'Atletico Madrid

Nell'estate del 2023 Giuliano Simeone si era legato all'Atletico Madrid fino al 2028, poco prima di andare a giocare in prestito all'Alavés. Nella scorsa stagione ha offerto 16 assist, in quella in corso vanta un record di 63 dribbling e di 42 contrasti che gli hanno permesso di recuperare 61 palloni. Come ricordato da Marca, che ha preannunciato l'intesa, Giuliano Simeone è inoltre terzo nell'Atletico per minuti giocati, con 2.069 in 27 partite. Ha segnato o fornito assist in occasione di 7 reti realizzate dai Colchoners e, a oggi, è il giocatore che crea più occasioni da gol (15).

