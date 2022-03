"Real Madrid, Kroos è a forte rischio per la sfida col Psg"

Toni Kroos, centrocampista tedesco in forza al Real Madrid, sarebbe in forte dubbio per la partita contro il Psg valevole per gli ottavi di finale di ritorno della Champions League 2021/22. La partita è in programma il prossimo 9 marzo al Bernabeu, si riparte dall'1 a 0 dell'andata firmato Mbappé. Secondo COPE, il giocatore soffrirebbe di problemi muscolari e dovrebbe essere sottoposto a dei test per verificare l'entità dell'infortunio che non gli ha permesso di allenarsi con la squadra.