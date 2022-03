Con un post sul suo profilo di Instagram, Guti Hernandez, ex giocatore del Real Madrid - ha vestito la camiseta blanca dal 1995 al 2010 -, ha praticamente voluto dare il benvenuto a Kylian Mbappé, il grande obiettivo di mercato dei blancos e di Florentino Perez, che ieri ha segnato il gol che ha aperto le danze ma non è servito per far passare il turno al Psg. Questo il messaggio: "Mbappé, il Bernabeu ti aspetta, e già sai dove si vivono le notti magiche".