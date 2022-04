"Real Madrid, Jovic vuole tornare in Bundesliga"

Secondo quanto riferito da Sky Sport Deutschland, l'attaccante classe 1997 di proprietà del Real Madrid Luka Jovic vorrebbe tornare in Bundesliga. Il serbo sarebbe uno dei favoriti a lasciare i blancos durante la prossima sessione di calciomercato in quanto è da tempo fuori dalle gerarchie di Carlo Ancelotti. Luka è stato acquistato dai madrileni nell'estate del 2019 dall'Eintracht Francofrote in cambio di 60 milioni di euro. L'acquisto sarebbe stato una precisa richiesta di Zidane, che lo avrebbe voluto come sostituto di Karim Benzema. Ma l'ex Benfica non è mai riuscito ad ambientarsi a Valdebebas, ne quando l'allenatore era l'ex campione francese, ne ora che c'è l'ex tecnico di Napoli e Milan, squadra che parrebbe essere interessata al giocatore al pari dell'Inter.