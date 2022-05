Real, Ancelotti pazzesco: stabilisce due record in soli cinque giorni

Carlo Ancelotti ha vissuto una settimana a dir poco incredibile, forse la migliore della sua carriera da allenatore. Il tecnico italiano, infatti, ha stabilito due record nell'arco di appena cinque giorni. Sabato, con il 4-0 rifilato all'Espanyol, è diventato il primo allenatore a vincere tutti e cinque i maggiori campionati europei: il primo titolo nazionale lo ottenne con il Milan quasi venti anni fa, l'ultimo con il Real sabato. Nel mezzo ha vinto la Ligue1 con il Psg, la Premier con il Chelsea e la Bundesliga con il Bayern Monaco. Il secondo record stabilito da "Carletto", invece, riguarda le finali di Champions: infatti, grazie al 3-1 rifilato al Manchester City di Pep Guardiola (l'andata era finita 4-3 per i Citizens), è il primo allenatore a raggiungere per cinque volte in carriera l'ultimo atto della più importante competizione per club in Europa.