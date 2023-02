Modric rinnova con il Real? Svelate le due condizioni

Il Real è in agguato su Bellingham. Secondo Marca, noto quotidiano spagnolo, dietro il mancato rinnovo di Luka Modric ci sarebbe proprio il centrocampista inglese del Dortmund. In caso di mancato prolungamento con la squadra tedesca infatti, i Blancos sarebbero pronti a sostituire il croato con la baby stella del calcio europeo, che ancora non ha ancora rinnovato con il suo club. Oltre ciò, l'altro "ostacolo" per il 10 delle Merengues è rappresentato dal suo compagno di squadra Toni Kroos, anche se c'è la possibilità di ritiro a fine stagione per il tedesco, poichè dalla dirigenza non c'è la volontà di proseguire con entrambi.