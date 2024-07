Modric e il Real Madrid restano insieme: firmato il rinnovo fino al 2025

Il rapporto tra Luka Modric, che a settembre compirà 39 anni , e il Real Madrid è destinato a proseguire per un'altra stagione. Nonostante nell'ultima annata il calciatore croato abbia perso centralità nel progetto tecnico di Ancelotti, le parti hanno deciso di restare insieme fino a giugno del 2025 . Nella campagna 2023/24 il calciatore ha racimolato un totale di 46 presenze con i Blancos, di cui molte dalla panchina, accumulando circa 2.200 minuti di gioco. L'uso ridotto e il contratto in scadenza avevano scatenato diverse voci di corridoio secondo cui Modric avrebbe detto addio al Real Madrid in estate. Alla fine, forse favorito dal ritiro di Kroos, il pallone d'oro ha deciso di firmare un nuovo accordo con i campioni di Spagna, ufficializzato oggi dal club.

Il comunicato del Real Madrid

I Blancos hanno pubblicato la nota di rito in cui formalizzano l'accordo sottoscritto con il centrocampista. Nel comunicato il club celebra il suo capitano parlando di una "leggenda del calcio mondiale", sottolineando le 6 Champions League, i 5 Mondiali per club, le 4 Supercoppe europee, i 4 campionati le 5 supercoppe e le 2 coppe del Re vinte per gli spagnoli, per un totale di 26 trofei. Il Real ha poi ricordato i premi individuali di Modric, su tutti il Pallone d'Oro del 2018, il FIFA best player e il premio giocatore dell'anno assegnato dalla Uefa. I Blancos hanno poi rimarcato la prestigiosa carriera di Modric, celebrando le 534 partite e i 39 gol con la squadra castigliana e le 178 partite giocate per la Croazia che l'hanno reso il recordman assoluto per presenze nella storia della sua nazionale.