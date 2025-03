Mbappé ribalta il Villarreal e regala la vetta solitaria al Real Madrid

VILLARREAL (SPAGNA) - Nuova vittoria per l’incombustibile Real Madrid di Carlo Ancelotti , che a poco meno di 67 ore dal rigore di Rudiger che aveva deciso la stracittadina di Champions con l’ Atletico , riappare nello Stadio della Ceramica e supera, in rimonta, il Villarreal . Dopo l’immediato vantaggio del Sottomarino giallo, trovato da Juan Foyth , i blancos risolvono tutto, fin dal primo tempo, con una pregevole doppietta di Kylian Mbappé . Nella ripresa, i campioni d’Europa disputano la gara intelligente richiesta alla vigilia dal tecnico di Reggiolo e portano a casa il risultato. Real solo soletto in vetta alla classifica con 3 punti di vantaggio sul Barça , che domani è atteso dal big match con i ragazzi di Diego Pablo Simeone che si celebra nel Metropolitano .

Mezza rivoluzione

Ben quattro cambi rispetto all’undici schierato, mercoledì notte, al Metropolitano per Carlo Ancelotti, che al di là dell’impossibilità di schierare l’infortunato Mendy, decide di far rifiatare anche Rudiger, Modric e Vinicius. Valverde, così, riprende il suo posto a centrocampo, dove fa coppia con Camavinga, mentre Tchouameni retrocede nuovamente nel cuore della difesa, con Asensio. Al posto di Vini, gioca Brahim Diaz, che agisce sulla destra, con Rodrygo che si prende la prediletta corsia mancina. Marcelino risponde con il suo 4-4-2, con la sorpresa della rinuncia a Yeremy Pino, sul fronte destro della mediana, sostituito dall’ex Inter, Tajon Buchanan. I due attaccanti sono Ayoze e Nicolas Pepe.

Ci pensa Mbappé

Col dichiarato obiettivo di approfittare della stanchezza fisica e mentale dei blancos, il Villarreal parte a testa bassa, in avanti, e dopo due tentativi di Ayoze, neutralizzati dall’attento Courtois, al 7’ trova il vantaggio con capitan Juan Foyth, che insacca da due passi sugli sviluppi di una giocata d’angolo. Il Real, con il passare dei minuti, inizia a macinare gioco e, appena varcato il quarto d’ora, riacciuffa il pari con Mbappé, che ribatte in rete dopo un primo tentativo di Brahim, respinto da Diego Conde. Il Sottomarino giallo, tenta l’immediata controreplica con un bolide mancino di Pape Gueye, ma il portierone belga non si fa sorprendere. Si arriva, così, a metà della prima frazione e alla rete del sorpasso, ancora di Mbappé, che completa la sua doppietta con un angolato destro da appena dentro l’area, che non lascia scampo a Conde. 20º gol in Liga per il fuoriclasse di Bondy. A mantenere il vantaggio, nel finale, ci pensa ancora Courtois, che vola su un diagonale di Nicolas Pepe.

In cassaforte

La ripresa si apre con Thierno Barry per Nicolas Pepe e con una girata di Foyth, che spara alto, ancora sugli sviluppi di un corner. Il Villarreal continua a spingere, alla ricerca del pari e, attorno al quarto d’ora, Courtois deve mettere i pugni su una botta paurosa di Alex Baena. Poco dopo, Ancelotti richiama Asensio e Brahim Diaz, sostituiti da Rudiger e Vinicius. E, qualche minuto più tardi, sostituisce anche Rodrygo per Modric. Marcelino risponde con Yeremy Pino e Pedraza per Buchanan e Cardona. Soprattutto grazie all’apparizione di Modric, il Real prende il controllo della gara e, ad eccezione di una pericolosa girata di Ayoze, limita al minimo sindacale i rischi, fino al fischio finale. Tre preziosissimi punti, dopo l’impegnativo derby europeo di mercoledì, e vetta solitaria per i blancos, in attesa della risposta del Barça, atteso dal big match con l’Atletico nel posticipo di domenica sera.