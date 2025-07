"Bellingham si opera a Londra: il Real Madrid lo perderà per mesi"

Jude Bellingham si opererà alla spalla sinistra domani, mercoledì 16 luglio, a Londra: lo riferisce As, spiegando che il Real Madrid non lo avrà a disposizione per i prossimi due o tre mesi. Tradotto in partite, Bellingham potrebbe saltare fino a otto partite di Liga e due di Champions League. Dal 5 novembre 2023, quando cadde in maniera scomposta dopo un passaggio di petto, nei minuti iniziali di una partita della Liga contro il Rayo Vallecano, al Bernabéu, rimediando una lussazione, il fuoriclasse inglese ha stretto i denti rimandando l'intervento chirurgico: ma adesso non ce la fa più.