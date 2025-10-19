Mbappé affonda il Getafe e mette la Juventus nel mirino

MADRID (SPAGNA). Striminzito successo per il Real Madrid , che a tre giorni dalla supersfida di Champions League con la Juventus , fa suo il piccolo derby del Coliseum di Getafe . Decide la gara una rete solitaria del solito Kylian Mbappé , arrivata a soli pochi istanti dall’assurda espulsione del locale Nyom , che appena entrato in campo si è reso protagonista di un fallo a pallone lontano su Vinicius , che poco dopo ha costretto alla seconda ammonizione anche Sancris , con i padroni di casa che, così, hanno chiuso in nove. Tanto basta ai blancos, per controsorpassare il Barça e riprendersi la vetta.

Con un pensiero alla Juve

Con la difesa a pezzi, per gli infortuni dei vari Rudiger, Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Huijsen e Mendy, Xabi Alonso decide di confermare Valverde nello sgradito ruolo di terzino destro e di scommettere su un Alaba in via del pieno recupero accanto a Militao, con Alvaro Carreras sulla mancina. Con un pensiero alla Juventus, poi, il tecnico basco decide di trattenere inizialmente in panchina Arda Guler e Vinicius, per puntare, in avanti, sul terzetto formato da Mastantuono, Bellingham e Rodrygo alle spalle di Mbappé. José Bordalas risponde con una diga a cinque davanti a David Soria e Alex Sancris, e non l’atteso Borja Mayoral, in avanti a dar man forte a Liso. Piano che funziona più che bene, nella prima frazione, agli azulones, che limitano i pericoli a due iniziative di Mbappé e a un tiro da posizione angolata di Rodrygo. Una sola vera occasione, ma piuttosto pericolosa, per i padroni di casa, che sfiorano il bersaglio grosso con una spettacolare volée di Sancris che esce di un nulla.

Nyom la fa grossa e Mbappé ne approfitta

Ad inizio ripresa, il Real si ripresenta con Asencio per Alaba e continua a faticare terribilmente a generare occasioni da rete, mentre gli azulones ci riprovano con un bolide da fuori area di Liso, che si spegne sul fondo. Col risultato che non si sblocca, allo scoccare del 10’, Xabi lancia Vinicius per il volenteroso Mastantuono e, una decina di minuti dopo, si gioca anche la carta Arda Guler per l’opaco Camavinga. Boradalas, da parte sua, alla mezz’ora, richiama l’ammonito Kiko Femenia per sostituirlo con Nyom, che dopo pochi secondi dall’ingresso in campo si guadagna un cartellino rosso per un colpo a Vinicius, con il pallone lontano. E, nella giocata successiva, il Real ne approfitta subito e passa in vantaggio col solito Mbappé, che imbeccato da Guler, insacca all’incrocio. 10º gol in Liga per l’attaccante francese. Poco dopo, il brasiliano provoca anche il fallo che costa il secondo cartellino giallo a Sancris, con i padroni di casa che rimangono, così, in 9. Nel finale, nonostante la doppia inferiorità numerica, ci vuole il miglior Courtois per negare il gol del pari al subentrato Kamara. Real Madrid nuovamente in vetta e, ora, i blancos possono pensare alla Juventus.