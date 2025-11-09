Il Real Madrid frena a Vallecas

Cala il gelo

Due novità rispetto all’undici uscito sconfitto da Anfield, in settimana, per Xabi Alonso. Fuori Militao e l’infortunato Tchouameni per Asencio e Brahim Diaz. E il Real ci prova subito con un potente destro di Guler respinto dal sicuro Batalla. I blancos appaiono un po’ macchinosi e, al 20’, ci vuole il miglior Courtois per mortificare una pericolosa incursione di Ratiu. La gara pare decollare e, a metà frazione, ci vuole un gran intervento del portiere locale per negare la rete a Vinicius, che ci prova con una girata da centro area, al termine di una giocata corale. Un minuto dopo, poi, è Asencio a sfiorare l’incrocio con un colpo di testa in tuffo. Poco dopo finisce la partita di Pedro Diaz, costretto a cedere il posto al Pacha Espino a causa di un problema a un ginocchio, che appare piuttosto preoccupante. Episodio che sembra influenzare i minuti successivi, privi di grandi sussulti.

Non si schioda

Ad inizio ripresa, il Real si ripresenta con Militao che sostituisce l’ammonito Huijsen. E come nel primo tempo, a provarci subito è Guler, con un insidioso sinistro a giro che si sfiora il palo. I blancos aumentano la pressione e si rifanno sotto con due iniziative infruttuose di Bellingham e Mbappé. Vinicius e compagni, ormai, fanno costantemente la gara, col Rayo che agisce di rimessa e, a metà frazione, sfiora la rete con Alvaro Garcia, che fallisce sotto rete, servito dal vivace Ratiu. Col risultato che non si sblocca, Xabi lancia prima Ceballos per il grigio Brahim Diaz, poi Rodrygo per Camavinga, ma il risultato non si schioda dallo 0-0. Deludente pari per i blancos.