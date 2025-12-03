Doppietta di Mbappé e il Real Madrid torna alla vittoria

BILBAO (SPAGNA). Pronta risposta per il Real Madrid , che all’indomani della vittoria del Barça nel big match con l’ Atletico Madrid , sbanca il San Mames, con una doppietta dell’implacabile Mbappé e una rete di Camavinga , nel secondo delle due partite valide per la 19ª di Liga, anticipate a causa dell’impegno delle quattro squadre interessate nella final four di Supercoppa di Spagna che si celebrerà, in Arabia Saudita, a inizio gennaio. Si chiude, così, il miniciclo negativo dei blancos, che avevano raccolto solo 3 punticini nelle ultime tre partite con Rayo Vallecano , Elche e Girona , frutto di altrettanti pareggi. Vinicius e compagni, così, si riportano a -1 dai blaugrana.

Pragmatismo blanco

Scelte all’insegna del pragmatismo per Xabi Alonso, che sacrifica Arda Guler per giocarsela con i più solidi Tchouameni e Camavinga, sulla mediana, alle spalle di Valverde, Bellingham, Mbappé e Vinicius. Il collega Ernesto Valverde, orfano di Iñaki Williams, in avanti punta su Alex Berenguer, Nico Williams e Guruzeta.

Doppio vantaggio

Deciso a riprendere il discorso interrotto con la vittoria, il Real parte forte e, dopo una manciata di minuti, testa subito i riflessi di Unai Simon con Mbappé, protagonista di un ottimo spunto sulla sinistra. Poco dopo, il portiere della Nazionale spagnola nega il gol anche a Vinicius. L’insistenza dei blancos trova premio, già al 7’, quando lo scatenato Mbappé mette a terra un lungo passaggio di Alexander-Arnold, fa secchi Vivian e Laporte e insacca con un bolide all’incrocio lontano. I baschi provano a rispondere, ma Courtois si conferma immenso, prima su Guruzeta e, poi, sull’ex Torino Berenguer. Varcato la mezz’ora, sul fronte opposto ci riprova Vinicius, che coglie la faccia esterna del palo da posizione angolata. Raddoppio ospite rimandato al 42’ e realizzato da Camavinga, che va a segno di testa, al termine di una pregevole giocata avvolgente, culminata con la sponda aerea del solito Mbappé.

Il secondo sigillo di Mbappé