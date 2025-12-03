Corriere dello Sport.it
Doppietta di Mbappé e il Real Madrid torna alla vittoria© Getty Images

Doppietta di Mbappé e il Real Madrid torna alla vittoria

Dopo tre pareggi di fila, i blancos ritornano al successo in Liga, imponendosi per 3-0 sull’Athletic Bilbao. Decidono due reti dell’ex Psg, intermezzate da un gol di Camavinga, che permettono ai ragazzi di Xabi Alonso di riportarsi a -1 dal Barcellona.
Andrea De Pauli
5 min
BILBAO (SPAGNA). Pronta risposta per il Real Madrid, che all’indomani della vittoria del Barça nel big match con l’Atletico Madrid, sbanca il San Mames, con una doppietta dell’implacabile Mbappé e una rete di Camavinga, nel secondo delle due partite valide per la 19ª di Liga, anticipate a causa dell’impegno delle quattro squadre interessate nella final four di Supercoppa di Spagna che si celebrerà, in Arabia Saudita, a inizio gennaio. Si chiude, così, il miniciclo negativo dei blancos, che avevano raccolto solo 3 punticini nelle ultime tre partite con Rayo Vallecano, Elche e Girona, frutto di altrettanti pareggi. Vinicius e compagni, così, si riportano a -1 dai blaugrana.

 

Pragmatismo blanco

Scelte all’insegna del pragmatismo per Xabi Alonso, che sacrifica Arda Guler per giocarsela con i più solidi Tchouameni e Camavinga, sulla mediana, alle spalle di Valverde, Bellingham, Mbappé e Vinicius. Il collega Ernesto Valverde, orfano di Iñaki Williams, in avanti punta su Alex Berenguer, Nico Williams e Guruzeta.

 

Doppio vantaggio

Deciso a riprendere il discorso interrotto con la vittoria, il Real parte forte e, dopo una manciata di minuti, testa subito i riflessi di Unai Simon con Mbappé, protagonista di un ottimo spunto sulla sinistra. Poco dopo, il portiere della Nazionale spagnola nega il gol anche a Vinicius. L’insistenza dei blancos trova premio, già al 7’, quando lo scatenato Mbappé mette a terra un lungo passaggio di Alexander-Arnold, fa secchi Vivian e Laporte e insacca con un bolide all’incrocio lontano. I baschi provano a rispondere, ma Courtois si conferma immenso, prima su Guruzeta e, poi, sull’ex Torino Berenguer. Varcato la mezz’ora, sul fronte opposto ci riprova Vinicius, che coglie la faccia esterna del palo da posizione angolata. Raddoppio ospite rimandato al 42’ e realizzato da Camavinga, che va a segno di testa, al termine di una pregevole giocata avvolgente, culminata con la sponda aerea del solito Mbappé.

 

Il secondo sigillo di Mbappé

All’inizio della ripresa, Valverde si ripresenta con Areso per Lekue, in evidente difficoltà su Mbappé e Vinicius nel primo tempo, e con l’aitante Unai Gomez per l’impalpabile Ruiz de Galareta, qualche metro più avanti. I leoni baschi, però, devono fare nuovamente i conti con la reattività di Courtois, che vola per alzare sopra la traversa un violento tiro dalla lunga distanza di Jauregizar. Al 10’, esce di scena il positivo Alexander-Arnold, che lascia il posto ad Asencio per un malanno muscolare. Ciò non impedisce ai blancos di trovare, poco dopo, il tris, ancora con Mbappé, che sorprende Unai Simon da fuori area. E salgono, così, a 16 i gol in Liga del fuoriclasse di Bondy, che nell’intero 2025 ha realizzato ben 55 reti. A guastare la serata di Xabi Alonso, però, una decina di minuti dopo arriva un infortunio che esclude dalla gara anche Camavinga. Guaio che potrebbe aver messo la parola fine, con qualche settimana d’anticipo, al 2025 del centrocampista francese. Real di nuovo a un solo punto di distanza dal Barça.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

