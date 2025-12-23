Il durissimo attacco di Tebas al Real Madrid: "Così non va bene!"
La Liga attacca il Real Madrid di Florentino Perez. Lo fa attraverso la figura del presidente Javier Tebas, che punta il dito contro il numero uno dei blancos, che ha fatto del caso Negreira la sua battaglia personale. Una querelle che continua a scuotere il calcio spagnolo e internazionale, anche dopo l'ultima testimonianza in tribunale del presidente del Barcellona, Joan Laporta, tornato al centro dell’attenzione per i presunti pagamenti effettuati all’ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri spagnolo.
Tebas, attacco frontale al Real Madrid di Florentino Perez
Il presidente Tebas non le ha certo mandate a dire al Real Madrid e a Florentino Perez, alimentando il dibattito con dichiarazioni forti in queste ore: "Il Real Madrid è contro tutti, contro il Barcellona, contro gli arbitri, con una narrazione volta a far credere che quello che accade oggi, con alcuni errori arbitrali, sia la conseguenza di quanto accaduto nel 2019 o nel 2017. Con questo discorso si crea tensione per tutto il fine settimana - ha aggiunto Tebas -. Si cerca di costruire una narrazione secondo cui, al giorno d'oggi, gli arbitri sarebbero condizionati. È molto pericoloso, perché non è così".