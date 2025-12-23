Il durissimo attacco di Tebas al Real Madrid: "Così non va bene!"

Tebas, attacco frontale al Real Madrid di Florentino Perez

Il presidente Tebas non le ha certo mandate a dire al Real Madrid e a Florentino Perez, alimentando il dibattito con dichiarazioni forti in queste ore: "Il Real Madrid è contro tutti, contro il Barcellona, contro gli arbitri, con una narrazione volta a far credere che quello che accade oggi, con alcuni errori arbitrali, sia la conseguenza di quanto accaduto nel 2019 o nel 2017. Con questo discorso si crea tensione per tutto il fine settimana - ha aggiunto Tebas -. Si cerca di costruire una narrazione secondo cui, al giorno d'oggi, gli arbitri sarebbero condizionati. È molto pericoloso, perché non è così".