Gonzalo Garcia fa il Mbappé: che tripletta al Betis!

MADRID (SPAGNA). Kylian Mbappé può riprendersi dal malanno al ginocchio in tutta tranquillità. A non farlo rimpiangere ci pensa il canterano Gonzalo Garcia , che con un colpo di testa incrociato, una pregevole volée di destro e uno spettacolare colpo di tacco mancino completa l’hat-trick perfetto e trascina il Real a una fondamentale vittoria sul Betis Siviglia , che arriva all’indomani della vittoria del Barça nel derby con l’ Espanyol . Dell’altro prodotto della fabrica blanca , Asencio e del subentrato Fran Garcia le reti che completano la manita dei padroni di casa. Del Cucho Hernandez il gol che salva l’onore degli andalusi. Iniezione di fiducia per i ragazzi di Xabi Alonso , che si riportano, così, a -4 dai blaugrana e, ora, possono concentrarsi sulla final four di Supercoppa di Spagna della prossima settimana.

Defezioni illustri

Assenze illustri per Xabi Alonso, che oltre al lungodegente Militao, Trent-Alexander Arnold e Brahim Diaz, impegnato in Coppa d’Africa, deve fare a meno anche dell’acciaccato Dean Huijsen e, soprattutto, di Kylian Mbappé. L’ex Juventus e Roma dovrebbe recuperare senza troppi problemi, in tempo per giovedì prossimo, quando il Real debutterà nella final four di Supercoppa di Spagna, che coincide con un attesissimo nuovo derby con l’Atletico. Più difficile che riappaia l’ex Psg, alle prese con una distorsione al ginocchio sinistro. Defezioni pesanti anche per il grande ex Manuel Pellegrini, che oltre al vecchio idolo del Santiago Bernabeu, Isco, deve rinunciare pure ad Abde, Amrabat e Bakambu, anche loro impegnati in Coppa d’Africa.

Il vice Mbappé

Il Real, con il canterano Gonzalo schierato al centro dell’attacco, supportato da Rodrygo, Bellingham e Vinicius, parte col piglio giusto e, dopo un paio di minuti, prova subito a pungere con un potente destro di Valverde che non trova la porta. Varcato il quarto d’ora, ci riprova Rodrygo, ma Alvaro Valles non si fa sorprendere, e devia in corner. L’insistenza dei blancos trova premio allo scoccare del 20’, quando il vice Mbappé, Gonzalo viene pescato sul secondo palo da una pennellata di Rodrygo e incrocia di testa in fondo al sacco. Nel finale della prima frazione, un intervento provvidenziale di Valverde impedisce a Ruibal di riacciuffare il pari.

Hat-trick pefetto

Alla ripresa del gioco, il Betis si ripresenta con Bellerin e Lo Celso per Ortiz e Deossa, ma a segnare subito è ancora il Real, con lo scatenato Gonzalo, che al limite dell’area controlla di petto un centro di Valverde e, poi, insacca con una pregevole volée di destro. Varcato il 10’, poi, arriva anche il tris dell’altro canterano Asencio, che va a segno con uno stacco imperioso sugli sviluppi di un corner calciato dallo specialista Rodrygo. Gli andalusi reagiscono e, dopo un palo colto con un tiro-cross di Lo Celso, accorciano le distanze con il Cucho Hernandez, che servito da Ruibal, mette a sedere Courtois per poi calciare in rete. Nei minuti che seguono, gli ospiti aumentano la pressione e, attorno alla mezz’ora, centrano in pieno l’incrocio con un destro a giro dell’ex colchonero Rodrigo Riquelme. A ipotecare la vittoria per il Real ci pensa lo scatenato Gonzalo che, servito da Arda Guler, completa la sua tripletta con un elegante colpo di tacco mancino. Poi, c’è ancora il tempo per la rete di Fran Garcia, che trovato a centro area da Valverde, completa la manita. Real di nuovo a -4 dal Barça.