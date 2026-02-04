Bellingham, la foto shock dopo l'infortunio preoccupa i tifosi del Real Madrid
Tegola Jude Bellingham per il Real Madrid di Arbeloa, che perde una delle sue stelle all'alba dei playoff di Champions League. L'infortunio muscolare era sembrato piuttosto grave sin dal principio, quando l'inglese era stato costretto a fermarsi dopo uno scatto, toccandosi all'altezza del flessore della coscia sinistra. L'ex Borussia Dortmund è poi scoppiato in lacrime, una volta resosi conto della situazione. Nelle ore successive, è stato sottoposto agli esami strumentali del caso ed è stato immediatamente avviato l'iter riabilitativo. Sui social, intanto, a preoccupare fan e addetti ai lavori è stata una foto pubblicata dal calciatore nelle sue Instagram Stories.
Dopo aver riportato una "lesione al muscolo semitendinoso della gamba sinistra", come confermato dal report medico ufficiale del Real Madrid, Jude Bellingham rischia di rimanere ai box per diverse settimane. Dalla corsa al titolo in Liga ai playoff di Champions contro il Benfica di José Mourinho, senza dimenticare i Mondiali in arrivo a giugno. Ma "la vita va avanti", parola di Bellingham. Tanto telegrafica quanto significativa la didascalia dell'inglese sui social, accompagnata dalla foto che ha preoccupato molti tifosi del Real Madrid e della nazionale dei Tre Leoni: lui in primo piano con una maschera per l'ossigeno applicata sul viso. Un'immagine forte, ma con una frase che testimonia la voglia dell'ex Dortmund di tornare presto in campo. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, Arbeloa dovrà fare a meno del suo numero 5 contro Valencia, Real Sociedad, Osasuna e Getafe, così come con il Benfica in Champions League.