Bellingham, la foto shock dopo l'infortunio preoccupa i tifosi del Real Madrid

Tegola Jude Bellingham per il Real Madrid di Arbeloa, che perde una delle sue stelle all'alba dei playoff di Champions League. L'infortunio muscolare era sembrato piuttosto grave sin dal principio, quando l'inglese era stato costretto a fermarsi dopo uno scatto, toccandosi all'altezza del flessore della coscia sinistra. L'ex Borussia Dortmund è poi scoppiato in lacrime, una volta resosi conto della situazione. Nelle ore successive, è stato sottoposto agli esami strumentali del caso ed è stato immediatamente avviato l'iter riabilitativo. Sui social, intanto, a preoccupare fan e addetti ai lavori è stata una foto pubblicata dal calciatore nelle sue Instagram Stories.