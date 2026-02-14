Vinicius riporta il Real Madrid in vetta alla Liga

MADRID (SPAGNA). Nuovo balzo in vetta alla classifica per il Real Madrid , che batte la Real Sociedad e scavalca, almeno per quarantotto ore, il Barcellona , che se la vedrà col Girona nel posticipo del lunedì sera. Quinta vittoria in altrettante gare di Liga per Alvaro Arbeloa , che mette fine all’imbattibilità del collega Pellegrino Matarazzo , che arrivava al Santiago Bernabeu dopo 4 successi e 2 pareggi nel torneo. Dopo il repentino vantaggio del vice Mbappé , Gonzalo Garcia , e il momentaneo pareggio dal dischetto di Oyarzabal , sale in cattedra Vinicius , che si guadagna e realizza due rigori, intervallati dal tris di Valverde .

Superiorità blanca

Già orfano di Militao, Bellingham e Rodrygo, con più di un pensiero alla sfida di Champion col Benfica del mentore Mourinho, Alvaro Arbeloa pensa bene di risparmiare Kylian Mbappé, che in settimana aveva saltato un paio di allenamenti per un malanno al ginocchio. In attacco, con Vinicius, così, tocca a Gonzalo Garcia che, dopo appena cinque minuti, insacca il vantaggio dei blancos, mettendo la punta della scarpa su un perfetto centro dalla destra di Alexander-Arnold. La Real Sociedad si affaccia in avanti per la prima volta, al 20’, e si guadagna un rigore per un fallo dell’ingenuo Huijsen su Yangel Herrera. Sul dischetto si presenta capitan Oyarzabal, che va a segno con una botta centrale. Una manciata di minuti e, sul fronte opposto, Vinicius viene sgambettato in area da Aramburu. Di nuovo rigore, che lo stesso brasiliano realizza con freddezza. Varcata la mezz’ora arriva anche il tris di Valverde, che mette il pallone all’incrocio con un piattone dal limite.

Sorpasso

La ripresa si apre con Gonçalo Guedes che sostituisce l’impalpabile Wesley, tra i baschi, ma a segnare ancora è il Real Madrid, che trova il secondo rigore della sua gara, ancora a seguito di un contatto tra Arambaru e Vinicius, che stavolta pare tuffarsi decisamente in anticipo rispetto al tocco del rivale. Il var non interviene e lo stesso ex Flamengo non perde l’occasione per completare la sua doppietta tutta dagli undici metri. 8º centro in Liga per il carioca. Col risultato in cassaforte, Arbeloa richiama i convalescenti Alexander-Arnold e Rudiger per inserire Alaba e capitan Carvajal, che rischia di farla subito grossa, con un tocco di testa che libera Aihen Muñoz davanti a Courtois, che però si erge a muro invalicabile. Dall’altra parte del campo, invece, è Jon Martin a negare a Gonzalo il bis personale, con un intervento risolutivo nei pressi della linea di porta. Nel finale, Vinicius completerebbe la sua tripletta con un tocco sotto porta, ma la giocata viene invalidata per un fuorigioco millimetrico. Real di nuovo in cima alla classifica. Ora tocca al Barça, atteso dal derby col Girona di lunedì sera.