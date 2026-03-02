Il Real Madrid non rialza la testa: ko anche col Getafe

Lampo azzurro

Orfano dei vari Huijsen, Militao, Asencio, Camavinga, Ceballos, Bellingham e, soprattutto, Mbappé, Alvaro Arbeloa scommette sulla ‘fabrica’, l’inesauribile fucina di campioni del Real, lanciando per la prima volta da titolare il baby Thiago Pitarch, oltre al già collaudato Gonzalo Garcia come vice dell’ex Psg. E, come c’era da attendersi, viene fuori una partita scorbutica contro il Getafe, che non regala un centimetro, fermando col fallo scientifico soprattutto Vinicius. Poco dopo il 10’, però, un’incertezza di Boselli permette proprio al brasiliano d’involarsi verso la porta degli azulones, ma risolve tutto David Soria, che ci mette il piedone e devia in angolo. A metà frazione ci prova Guler, che fa secco Luis Milla e spara all’incrocio, ma trova nuovamente la risposta del portiere ospite. Ad andare a rete, a sorpresa, è il Getafe, grazie a una spettacolare volée dal limite di Satriano che s’infila all’incrocio, senza lasciare scambio a Courtois.

È ancora sconfitta blanca

Nella ripresa, i blancos aumentano la pressione, alla ricerca del pareggio. Col risultato che non si sblocca, Arbeloa lancia tutti insieme Huijsen, Carvajal e Rodrygo per Alaba, Alexander-Arnold e Thiago Pitarch. L’occasione più nitida per i blancos, alla mezz’ora, capita sulla testa di Rudiger, che sugli sviluppi di una giocata d’angolo manca il bersaglio grosso da due passi. Poco dopo, non ha maggior sorte Rodrygo, che incrocia la capocciata ravvicinata, ma deve fare i conti con la provvidenziale smanacciata dell’attento Soria. Nel finale, appaiono anche Mastantuono - che nei minuti di recupero si farà espellere, come il rivale Liso - e Brahim Diaz, ma il risultato non si schioda. Seconda sconfitta di fila per il Real, che rimane a -4 dal Barça.