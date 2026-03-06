Valverde regala tre punti d’oro al Real Madrid

VIGO (SPAGNA). Vittoria preziosissima per il Real Madrid , che dopo le ultime due sconfitte di fila contro Osasuna e Getaf e , torna al successo, a Balaidos, grazie a una fortunosa rete di Fede Valverde in pieno recupero. Successo che permette ai blancos di riportarsi, almeno per ventiquattro ore, a -1 dal Barcellona , che domani visita l’ Athletic Bilbao . E, ora, Vinicius e compagni possono concentrarsi sul big match di Champions di mercoledì prossimo col Manchester City .

Botta e risposta

Interminabile la lista di assenti, per Arbeloa, che si presenta a Vigo privo degli squalificati Huijsen, Carreras e Mastantuono e degli infortunati Militao, Alaba, Bellingham, Ceballos, Camavinga, Rodrygo e Mbappé. Le principali novità, rispetto alle più recenti uscite, sono la partenza dal primo minuto del redivivo Mendy, sulla corsia sinistra, e di Brahim Diaz, preferito a Gonzalo in avanti. I primi a provarci, al 5’, sono i padroni di casa, col possente Borja Iglesias che impegna con un diagonale Courtois. I blancos rispondono con un’incursione di Vinicius, che coglie il palo interno. Nei successivi minuti, ci prova due volte Tchoumeni che, al terzo tentativo, sblocca il risultato con un angolatissimo tiro dal limite. I galiziani, però, reagiscono e, a metà frazione, riacciuffano il pareggio col volenteroso Borja Iglesias, servito a centro area dall’attivo Swedberg.

L’ultimo ad arrendersi

Nella ripresa, il Real riprende ad attaccare, ma le chiare occasioni da rete latitano. Col risultato che non si schioda, Arbeloa richiama a sorpresa Guler, per sostituirlo col canterano Cesar Palacios, col turco che non fa nulla per nascondere il suo sconcerto. Poco dopo, Jutglà tocca il pallone con un braccio in piena area, ma dopo l’on-field review il direttore di gara Diaz de Mera Escuderos ravvisa un precedente fallo di Tchouameni sull’ex Bruges e non se ne fa nulla. Nel finale, entra in campo anche Gonzalo per il discontinuo Brahim Diaz. Ad andare vicinissimi al gol, però, sono i padroni di casa con l’eterno Iago Aspas, che al primo pallone giocato, dopo essere entrato in campo, centra in pieno il palo. A regalare il 3 punti al Real, in pieno recupero, ci pensa il caparbio Valverde, con un tiro dal limite reso imparabile da una fortuita deviazione dell’ex Fiorentina, Marcos Alonso. Ritorno alla vittoria per i blancos e, ora, testa al City.