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Il Real Madrid mette alla prova Cristiano Ronaldo Jr.: possibile ritorno in “casa” Blancos

Il figlio di CR7 sogna il grande salto e il futuro potrebbe essere in Spagna: lo scenario
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Real Madrid

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Il nome di Cristiano Ronaldo Jr. torna a far parlare il mondo del calcio, e ancora una volta lo fa in relazione al Real Madrid. Il giovane talento portoghese, appena 15enne, è stato infatti messo alla prova dal club madrileno, riaccendendo le voci su un possibile approdo nella celebre “Fábrica”, il settore giovanile dei Blancos. Martedì, Ronaldo Jr. si è allenato con la squadra Cadetti A del Real Madrid presso il centro sportivo di Valdebebas.

Un Ronaldo al Real Madrid

Secondo quanto da MARCA, il giovane attaccante è stato osservato da vicino dallo staff tecnico. Durante la sessione è stato provato nel ruolo di esterno offensivo, mostrando versatilità e qualità interessanti. Non si tratta di un test isolato: il club avrebbe intenzione di monitorarlo anche nei prossimi giorni. Il percorso di Cristiano Jr. sembra ricalcare quello del padre, Cristiano Ronaldo, uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Attualmente il giovane milita nell’academy dell’Al Nassr, dove si è trasferito nel 2022 dopo l’arrivo del padre in Arabia Saudita. In precedenza ha già vissuto esperienze nei settori giovanili di due top club europei: Manchester United e Juve. Un eventuale passaggio al Real Madrid rappresenterebbe quindi un ulteriore capitolo simbolico nella sua crescita.

 

 

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