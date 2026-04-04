MAIORCA (SPAGNA). Inaspettata battuta d’arresto per il Real Madrid , che crolla a Maiorca , trafitto nel tempo di recupero dall’implacabile Vedat Muriqi , 19 reti in Liga, che fissa il risultato sul 2-1 finale dopo il botta e risposta di Morlanes e del redivivo Eder Militao . Gioia indescrivibile per l’ex Lazio , reduce da un paio di settimane complicate a seguito di un rigore fallito nello scontro diretto con l’ Elche e dall’eliminazione del suo Kosovo , negli spareggi per il Mondiale con la Turchia di Vincenzo Montella . Colpo durissimo per i blancos, che in caso di successo del Barça , nel big match con l’ Atletico Madrid di questa sera, si ritroverebbe a -7 dai catalani.

Le scelte

Fuori causa gli infortunati Courtois, Mendy, Ceballos e Rodrygo, oltre allo squalificati Valverde, Arbeloa, con più di un pensiero alla sfida Champions col Bayern, decide di trattenere inizialmente in panchina Vinicius, reduce dagli impegni con la Nazionale brasiliana, che si accomoda accanto al redivivo Eder Militao, di nuovo tra i convocati a oltre quattro mesi dal serio infortunio muscolare. Con Mbappé, in avanti, così, c’è nuovamente Brahim Diaz. Martin Desmichelis, da parte sua, in attacco se la gioca con le vecchie conoscenze della Serie A, Muriqi e Luvumbo.

Avanti il Maiorca

Il Real fatica a ingranare, con gli esterni Guler e Manuel Angel che tendono ad accentrarsi, dove non trovano grandi spazi. Per la prima occasione, così, tocca aspettare il 22’, quando proprio il turco lancia in profondità Mbappé, che forza il tiro in scivolata, ma trova la grande risposta di Leo Roman. Un altro paio di minuti e ancora l’ex Psg, imbeccato dal connazionale Camavinga, ci riprova con un tiro a giro, ma il portiere baleare reagisce con una superlativa deviazione in angolo. Non va meglio a Guler, una decina di minuti dopo. Il Maiorca reagisce con una gran giocata di Muriqi, chiuso da Rudiger. A rimorchio arriva Morlanes che, però, si dimostra troppo precipitoso e spreca di testa da due passi. Al 41’, però, lo stesso Morlanes si rifà alla grande, apparendo con i tempi perfetti in area su un centro dalla destra di Maffeo. Il controllo a seguire del centrocampista è una meraviglia e, a quel punto, insaccare è un giochetto, per la gioia dei tifosi locali.

La risolve Muriqi

La ripresa si apre con un nuovo spunto di Mbappé, che trova nuovamente la risposta del reattivo Leo Roman. Col risultato che non cambia, Arbeloa lancia tutti insieme il recuperato Militao, Bellingham e Vinicius per Huijsen, Manuel Angel e Camavinga. I cambi, però, non sortiscono grandi effetti e il Real continua ad apparire macchinoso e prevedibile. A una manciata di minuti dal termine, Mbappé pare sfuggire alla retroguardia del Maiorca, ma risolve tutto un intervento alla disperata del provvidenziale subentrato David Lopez. A trovare il pari, al 43’, è proprio Militao, che svetta sopra tutti sugli sviluppi di un corner calciato alla perfezione da Alexander-Arnold. Nel tempo di recupero, però, Vedat Muriqi, liberato da Mateo Joseph, sigla il gol partita con un potente destro. 19º gol in Liga per l’ex Lazio e 3 punti preziosissimi in ottica salvezza per il Maiorca. Sogno scudetto sempre più complicato, invece, per il Real, che in caso di vittoria del Barça con l’Atletico, questa sera, potrebbe ritrovarsi a -7 dagli eterni rivali.