Mbappé e Vinicius mantengono vive le speranze del Real Madrid

L’implacabile

Partenza contratta per i blancos, che nei primi minuti concedono una botta centrale all’ex Torino, Lucas Boyé, respinta in qualche modo da Lunin, schierato nuovamente al posto dell’infortunato Courtois. Il Real risponde con un’imbeccata di Guler per Vinicius, anticipato all’ultimo da un’uscita alla disperata di Sivera. A sbloccare la gara, alla mezz’ora, ci pensa Mbappé, che riceve al limite dell’area e insacca, complice una deviazione decisiva di Jonny Otto, che spiazza il portiere ospite. 24º gol in Liga per l’ex Psg, che poco dopo si vede negare il possibile bis dal reattivo Sivera. Si arriva al 44’ e a una sfortunatissima giocata di Militao, che centra la traversa e, nella circostanza, finisce ko e si vede costretto a cedere il posto a Rudiger. Computo dei legni pareggiato, nei minuti di recupero, da Toni Martinez, innescato dalla sinistra da Yusi.

La chiude Vinicius

La ripresa si apre con un colpo di testa in tuffo di Tchouameni, respinto da Sivera. Il portiere dei baschi, però, non può nulla, al 5’, quando Vinicius lo infila con un potente, quanto angolato destro da fuori area. 12º gol in campionato per il brasiliano. Col doppio vantaggio, Arbeloa richiama in panchina Guler e Bellingham, per inserire Mastantuono e Brahim Diaz. Non la prende benissimo l’inglese, visibilmente contrariato. L’ex Milan, pochi istanti dopo, si vede respingere una pregevole parabola, nei pressi della linea, da Tenaglia. L’Alaves risponde con un nuovo tentativo di Toni Martinez, che impegna severamente Lunin con un destro poderoso. A una decina di minuti dal termine, secondo palo per gli ospiti, con un colpo di testa in tuffo di Parada. La rete che fissa il definitivo 2-1 la trova, nei minuti di recupero, l’attivissimo Toni Martinez con un pregevole colpo di tacco. Domani tocca al Barcellona, che ospita il Celta.